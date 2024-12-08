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Розамунд Пайк погибает в тизере третьего сезона «Колеса времени»

Магичке Морейн Дамодред (Розаумнд Пайк) сейчас сложновато — во всех возможных реальностях, которые она прозрела, выживает либо она, либо растущий в силе Ранд ал'Тор (Джоша Страдовски). А вот вдвоём у них выжить как-то пока не получается. По крайней мере об этом сообщает тизер третьего сезона «Колеса времени», выпущенный стримингом Amazon для выживших после чудес, творившихся в предыдущих двух сезонах адаптации, зрителей.

Проектом по-прежнему руководит шоураннер Рейф Джадкинс, которого относительно недавно погнали с адаптации Gods Of War. Взгляды этого творческого человека на проект по культовой игре почему-то не сошлись со взглядами руководства Amazon.

И постер с выживанцами:

Постеры сериала «Колесо времени»
Теги
ВидеоКолесо времени
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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