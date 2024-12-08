Ричер встречает достойного противника в тизере третьего сезона

На этот раз Джеку Ричеру придётся очень непросто в рукопашной — у него появился достойный противник. Стриминговый сервис Amazon показал дебютный тизер третьего сезона своего многосерийного хита «Ричер» с Аланом Ричсоном в заглавной роли. Заодно стала известна точная дата возвращения на малые экраны популярного сериала — 20 февраля.

Напомним, в основу третьего сезона положен седьмой роман книжного цикла Ли Чайлда — «Джек Ричер, или Средство убеждения» (Persuader). В новом сюжете Ричеру предстоит работать под прикрытием, чтобы спасти жизнь информатору, на которого открыл охоту враг из его прошлого.