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«Ричер» официально получит спин-офф о Фрэнсис Нили

Источник: Amazon

Боевая подруга Ричера, видимо, до того полюбилась зрителям, что заслужила-таки собственный спин-офф. Новости начала осени подтвердились — стриминговый сервис Amazon официально заказал производство спин-оффа своего хитового «Ричера».

Фрэнсис Нили в исполнении Марии Стен будет блистать в личном многосерийном экшене, у которого пока нет названия. Сериал расскажет о буднях частной сыщицы в Чикаго, которая берётся расследовать убийство своего старого друга, задействовав все свои навыки и то, чему она научилась у своего боевого товарища Джека Ричера.

Над сценарием спин-оффа работают исполнительный продюсер и шоураннер «Ричера» Ник Сантора и Николас Вутон («Побег»). Производством займутся Amazon MGM Studios, Skydance Television и CBS Studios.

Теги
Ричер
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