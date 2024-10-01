Второй сезон сериала «Игра в кальмара» получил очередной тизер

В конце года популярный сериал «Игра в кальмара» от Netflix вернётся со вторым, но не последним сезоном. В продолжении Coн Kи Xyн (Ли Джoн-джэ) примет участие в новой игре, чтобы отомстить. Он не будет единственным персонажем из первого сезона, которого зрители увидят в продолжении. Появится в нём и вербовщик (Кон Ю), что находит участников для игры. И именно этот персонаж приглашает в игру в очедном тизере сериала. Но перед этим в ролике показывают, как вербовщик собирается на свою работу.

Второй сезон «Игры в кальмара» появится на Netflix 26 декабря. У сериала будет и третий сезон, который станет заключительным и выйдет на стриминговом сервисе в 2025 году.