«Ведьмак» Лиам Хемсворт и чёрный вампир Регис на свежих фото с четвёртого сезона

Мост на Яруге сыграет в четвёртом сезоне «Ведьмака» важную роль. Не менее важные роли играют те, кого вы сейчас видите на фото ниже. Портал Redanian Intelligence поделился свежими закадровыми фото со съёмок продолжения фэнтези — такого тёмного, что даже бледные вампиры в нём темнеют лицо ми телом.

На свежих фото запечатлены Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии, чернокожий Регис в исполнении Лоренса Фишбёрна, а также Золтан Хивай (Дэнни Вудбёрн) и азиатская лучница Мильва (Чжан Мэнъэр). Съёмки сейчас проходят в Уэльсе. Премьера четвёртого сезона состоится в 2025-м.