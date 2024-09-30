Спортивное противостояние команд «Метеор» и «Вымпел» возобновится в мультсериале «Чемпионы»

Киностудия «Союзмультфильм» работает над мультсериалом «Чемпионы», в котором возобновится спортивное противостояние «Красных метеоров» и «Синих вымпелов». Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko. Его премьера состоится в декабре. Об этом «Союзмультфильм» объявил на своей официальной странице «ВКонтакте».

Команды «Метеор» и «Вымпел» и их участники появлялись в ряде мультфильмов киностудии, включающем «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-реванш», «„Метеор“ на ринге», «В гостях у лета» и «Приходи на каток». Первым мультфильм вышел в 1963 году, последний — в 1981-м. Все их снял режиссёр Борис Дёжкин.

В анонсе сказано:

Творческая группа очень бережно переработала персонажей и мир классических мультфильмов Бориса Дёжкина. Цитата из пресс-релиза

В «Чемпионах» команды будут соревноваться в разных видах спорта. Начнётся их состязание с хоккейного матча. Также планируются серии о футболе, баскетболе и гандболе.

Ранее «Союзмультфильм» объявил о работе над новым мультсериалом «Чебурашка». Также киностудия опубликовала первый кадр из мультсериала «ТИН» в стиле киберпанк.