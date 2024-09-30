Следующая глава манга-адаптации сериала «Мандалорец» станет последней

Манга-адаптация сериала «Мандалорец» близка к завершению. Следующая глава манги станет последней и появится в ноябрьском номере журнале Monthly Big Gangan. Номер выйдет 25 октября.

Сериал «Мандалорец» является частью огромного франчайза «Звёздные войны». Шоу из трёх сезонов выходило на стриминговом сервисе Disney+. Всего в сериале 24 эпизода. В мае 2026 года в прокат выйдет фильм «Мандалорец и Грогу», который продолжит историю героев сериала.

Премьера шоу состоялась в ноябре 2019-го. Манга-адаптация начала выходить в ежемесячном журнале Monthly Big Gangan издательства Square Enix в мае 2022-го. Над адаптацией работает Юскэ Осава (Spider-Man: Fake Red). На данный момент изданы два тома манги.

Ранее закончилась манга «Магическая битва». А в ноябре выйдет последний том ранобэ «Добро пожаловать в класс для особо одарённых: Второй год».