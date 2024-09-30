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Появился мрачный трейлер криминального триллера «Кросс» — новой экранизации книг про детектива Алекса Кросса

YouTube-канал Prime Video опубликовал мрачный трейлер криминального триллера «Кросс». В ролике раскрыли дату премьеры сериала — 14 ноября.

Стартующий этой осенью проект будет первым сериалом по книгам писателя Джеймса Паттерсона про расследующего убийства детектива Алекса Кросса. Адаптация производится Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios и Skydance Television, выпускающими сериал «Ричер» по книгам Ли Чайлда про Джека Ричера. «Кросс», как и «Ричер», будет выходить на стриминговом сервисе Prime Video.

Шоураннером и исполнительным продюсером первого сезона «Кросса» выступил Бен Уоткинс («Чёрная метка»). У сериала будет минимум два сезона. Главную роль в нём играет Элдис Ходж («Грабь награбленное», «Город на холме»).

Первой экранизацией произведений о Кроссе был фильм 1997 года «Целуя девушек». За ним в 2001 году последовал «И пришёл паук». В обоих детективах сыграл Морган Фримен. В 2012 году вышел «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри в главной роли.

 
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