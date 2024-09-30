После Райана Рейнольдса супергероя DC Зелёного Фонаря сыграет Кайл Чандлер

В этом декабре новая киновселенная DC начнётся мультсериалом «Монстры-коммандос». За ним последуют игровые фильмы и сериалы. И среди последних будет проект «Фонари» (Lanterns) по мотивам комиксов «Зелёный Фонарь». Сериал планируют сделать по атмосфере, похожим на «Настоящий детектив». В нём двое стражей галактики из Корпуса Зелёных Фонарей будут расследовать убийство на Земле. Этими героями будут Зелёные Фонари Хэл Джордан и Джон Стюарт.

Джордан уже появлялся в фильме «Зелёный Фонарь» 2011 года. Там его сыграл Райан Рейнольдс, известный по картинам про героя Marvel Дэдпула. От роли Джордана в предстоящем сериале ранее отказался Джош Бролин, сыгравший Кейбла в «Дэдпуле 2» и Таноса в двух частях «Мстителей». Но, как сообщают СМИ, на роль супергероя уже нашли актёра. Им стал Кайл Чандлер («Кинг-Конг», «Супер 8», «Годзилла против Конга»).

На роль Джона Стюарта пока не утвердили актёра. Но персонажа может сыграть Аарон Пьер («Ребел-Ридж») или Стефан Джеймс («21 мост», «Маяк 23»).

Сериал из восьми эпизодов планируют снимать в 2025 году. Его шоураннером стал Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.