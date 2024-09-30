 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Битлджус Битлджус» готов зажечь в прокате после «Дэдпула и Росомахи» и «Чужого: Ромула» Аня Чалотра превращается в полигонального урода в новом трейлере Unknown 9: Awakening «Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов У «Константина 2» есть сценарий, но продюсер боится его читать Телеовощи. Выпуск 567: Комбинации тройничка
• • •
 
СЕРИАЛЫ
104

После Райана Рейнольдса супергероя DC Зелёного Фонаря сыграет Кайл Чандлер

Источник: DC

В этом декабре новая киновселенная DC начнётся мультсериалом «Монстры-коммандос». За ним последуют игровые фильмы и сериалы. И среди последних будет проект «Фонари» (Lanterns) по мотивам комиксов «Зелёный Фонарь». Сериал планируют сделать по атмосфере, похожим на «Настоящий детектив». В нём двое стражей галактики из Корпуса Зелёных Фонарей будут расследовать убийство на Земле. Этими героями будут Зелёные Фонари Хэл Джордан и Джон Стюарт.

Джордан уже появлялся в фильме «Зелёный Фонарь» 2011 года. Там его сыграл Райан Рейнольдс, известный по картинам про героя Marvel Дэдпула. От роли Джордана в предстоящем сериале ранее отказался Джош Бролин, сыгравший Кейбла в «Дэдпуле 2» и Таноса в двух частях «Мстителей». Но, как сообщают СМИ, на роль супергероя уже нашли актёра. Им стал Кайл Чандлер («Кинг-Конг», «Супер 8», «Годзилла против Конга»).

На роль Джона Стюарта пока не утвердили актёра. Но персонажа может сыграть Аарон Пьер («Ребел-Ридж») или Стефан Джеймс («21 мост», «Маяк 23»).

Сериал из восьми эпизодов планируют снимать в 2025 году. Его шоураннером стал Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

Комментарии

Ещё на эту тему

4Новая киновселенная DC начнётся в декабре мультсериалом «Монстры-коммандос»

Тоже интересно

12Вот это пара! Дженна Ортега и Глен Пауэлл снимутся в новом фильме Джей Джей Абрамса 1Рик Флэг жив? Юэль Киннаман присоединился ко второму сезону «Миротворца» 9Проголодались? Netflix предлагает попробовать тизер триллера «Платформа 2» 0Рецензия и отзывы на игру The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki 5Сценаристы «Стука в хижине» экранизируют подростковый ужастик в духе Стивена Кинга 

Далее на КГ

0
Вышел новый специальный ролик к 10-летию аниме «Волейбол»
 0
Сборы аниме-фильма по ранобэ «Повелитель» приблизились к $ 5 млн
 0
Таинственный наблюдатель в жутком тизере хоррора «Присутствие» Стивена Содерберга
 1
Появился мрачный трейлер криминального триллера «Кросс» — новой экранизации книг про детектива Алекса Кросса
 0
Издательство Coffin Comics выпустит жестокую историю под названием Mike Morgue: Necromorphosis
 6
Спортивное противостояние команд «Метеор» и «Вымпел» возобновится в мультсериале «Чемпионы»
 1
Следующая глава манга-адаптации сериала «Мандалорец» станет последней
 4
Непоколебимый Киллиан Мёрфи на первом кадре из продолжения сериала «Острые козырьки»
 1
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 3
Лили-Роуз Депп рыдает кровавыми слезами в трейлере ужастика «Носферату»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Новые сериалы недели: анимационный «Бэтмен» и олимпийская ретро-драма
 
Кино Режиссёру «Битлджуса Битлджуса» пришлось уменьшить бюджет на $ 47 млн, чтобы попасть в кинотеатры
 
Кино Пол Радд и Джек Блэк сделают ремейк ужастика «Анаконда» настоящей комедией
 
Кино Время пушек! Новая модель винтовки с автонаведением из «Чужого: Ромула» (видео)
 
Игры Русы всё ещё не против Ящерок! Анонсирован сиквел популярной комедийной порноигры
 
Кино По деньгам «Чужой: Ромул» стал лучшим, что случалось с франчайзом после «Прометея»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 639: «Громовержцы» Marvel, киновселенная Bubble, Джеймс Кэмерон, дешёвый «Хеллбой», «Подай знак»
 
3ЕВА – 600: Нормальный анимешный отец
 
2Телеовощи – 567: Комбинации тройничка
 
0Ноль кадров в секунду – 545: Как вложить сто миллионов
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 
3ЕВА – 599: Первое правило оленьего клуба
 
2Телеовощи – 566: Ублажающий отца
 
2Ноль кадров в секунду – 544: Сухие текстуры
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 637: Дипфейки для «Властелина колец», «Кукушка», триллер от Netflix, сборы «Битлджуса 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru