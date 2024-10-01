Телеовощи. Выпуск 568: Мой верный Штырь

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:09 —
|Издательство Bubble анонсировало план по развитию киновселенной
|13:55 —
|Хабенский собрал отряд маньяков в тизере «Метода 3»
|18:36 —
|Сага о Хранителе Мечей Ника Перумова станет игрой и сериалом
|25:30 —
|«Кинопоиск» готовит сериал по хитовой игре Atomic Heart
|29:33 —
|«Яндекс» превратит экшен-RPG Distortion в мультимедийный франчайз
|36:47 —
|Тизер фэнтези «Дьявол может плакать»
|38:55 —
|Сериал «Робокоп» заполучил Джеймса Вана
|44:46 —
|«Сумерки богов» (Twilight of the Gods) — 1x01—02
|52:47 —
|«Пингвин» (The Penguin) — 1x01
|01:11:33 —
|«Это всё Агата» — 1x03
|01:21:32 —
|«Король Талсы» — 2x02
|01:30:09 —
|«Медленные лошади» — 4x04
|01:37:49 —
|«Обреченные на славу» — 1x10
|02:00:16 —
|«Плохая обезьяна» — 1x08
|02:04:15 —
|«Футурама» — 12x09
|02:08:50 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x22
|02:31:21 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x09
|02:41:26 —
|Meow — 1x17
|02:50:23 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:12:16 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x09
|03:21:05 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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