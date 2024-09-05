Сериалу «Ричер» готовят спин-офф, который никто не просил

Популярность сериала «Ричер» готовится сыграть с ним очень злую шутку. Издание Variety пишет следующее. Amazon Prime Video хочет навалить зрителям в панамку спин-оффов. Без персонажа Алана Ричсона, разумеется. У этого везучего амбала есть собственный сериал.

А у актрисы Марии Стен, исполняющей роль Фрэнсис Нили, сольного шоу нет. Но, если верить изданию, будет.

Над сценарием работают Ник Сантора и Николас Вутон.

Сантора — исполнительный продюсер и шоураннер «Ричера». Если мыслить по-управленчески, то нужно любыми способами эксплуатировать успешный бренд, но ждать, что фанаты оригинального сериала задержатся на спин-оффе дольше первого эпизода — наивно. Но вдруг создатели смогут всех приятно удивить.

У «Ричера» сейчас снимается новый сезон — адаптация романа Persuader. По сюжету протагонист должен спасти информатора, которого удерживает силой наводящий ужас враг из прошлого главного героя.

Персонаж Стен тоже вернётся.