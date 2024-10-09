«Ричер» получил продление на четвёртый сезон

Детективный экшен о странствиях путешествующего налегке здоровяка продолжается. Сериал «Ричер» получил от стриминга Amazon официальное продление на четвёртый сезон задолго до премьеры третьего, которая состоится не раньше следующего года. Точной даты у возвращения персонажа Алана Ричсона на малые экраны пока нет.

Никакой конкретной информации о четвёртом сезоне, к слову, тоже, кроме самого факта продления жизни проекту. Ну а третий сезон основан на седьмом романе книжной серии Ли Чайлда — Persuader («Джек Ричер, или Средство убеждения»).

Зато в начале октября подтвердилась информация о том, что основной сериал о Ричере прирастёт спин-оффом о его боевой подруге Фрэнсис Нигли. Пока безымянный проект с Марией Стерн в главной роли уже находится в разработке.