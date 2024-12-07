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Огненная Александра Даддарио пугает взглядом в тизере второго сезона «Мэйфейрских ведьм»

Кабельный канал AMC продолжает монетизировать выдающиеся таланты Александры Даддарио. В сети опубликованы свежий тизер и постер второго сезона мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы» по одноимённому книжному циклу Энн Райс.

Экранизация пропитанных атмосферой южной готики романов вернётся на малые экраны со свежими эпизодами 5 января.

В продолжении истории обнаружившая в себе потомственный дар Роуэн (Даддарио) пытается защитить свою ведьмовскую семью и новорожденного от злобной сущности по имени Лешер (Джек Хьюстон), с которым её род неразрывно связан на протяжении многих поколений.

И огненный постер:

Постеры сериала «Мэйфейрские ведьмы»
Теги
ГалереяМэйфейрские ведьмы
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