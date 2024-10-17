Александра Даддарио борется с Лешером в превью второго сезона «Мэйфейрских ведьм»

Мистический триллер «Мэйфейрские ведьмы» по готическим романам Энн Райс потихоньку готовится к возвращению на экраны — в рамках Нью-Йоркского Comic Con показал, вот, наполненный саспенсом отрывок из своего продолжения. В нём главная героиня Роуэн (Александра Даддарио) пытается защитить младенца от злобной сущности по имени Лешер (Джек Хьюстон).

Мрачная история о древнем роде могущественных ведьм из Нового Орлеана получила точную дату возвращения — свежие эпизоды начнут выходить на кабельном канале и стриминге AMC с 5 января.