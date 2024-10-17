 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
По вселенной «Головоломки» в декабре выйдет сериал Луций приготовился к бою на свежем кадре «Гладиатора 2» «Лихие» 90-е Юрия Быкова показали свой мрачный трейлер Вампир Билла Скарсгарда в «Носферату» — вонючий, страшный и разложившийся труп Новоиспечённый сценарист сериала о Гарри Поттере признался, что не дочитал книги Джоан Роулинг
• • •
 
СЕРИАЛЫ
66

Зарождение ордена Бене Гессерит в эпичном трейлере сериала «Дюна: Пророчество»

Источник: Max

Многосерийный приквел к дилогии «Дюна» Дени Вильнёва под названием «Дюна: Пророчество» уже готов поведать благодарным зрителям о зарождении тайного женского ордена Бене Гессерит, втихаря управляющего галактиками, пока мужчины заняты войной. Стриминговый сервис Max определился с датой премьеры, в честь чего выкатил первый полноценный трейлер. Смотрим, восторженно охаем, отмечаем в календаре 17 ноября — именно тогда выйдет первый эпизод.

В основу сериала лёг роман Брайана Герберта, сына Фрэнка Герберта, придумавшего мир «Дюны», и Кевина Джея Андерсона под названием «Орден сестёр Дюны». События разворачиваются за 10 тысяч лет до событий оригинального романа и экранизации Вильнёва. В центре сюжета находятся сёстры Харконнен, Валя и Тула, которые не желают смиряться с положением дел в политических кругах империи, и создают свой ответ Великим домам — тайный женский орден Бене Гессерит.

В сериале снялись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и другие. Режиссёрами выступили Анна Ферстер, Джон Камерон, Ричард Дж. Льюси. Всего в первом сезоне шесть эпизодов, первый из которых покажут 17 ноября.

Теги
ДатыДюна: ПророчествоТрейлерМарк СтронгДени Вильнёв
Комментарии

Ещё на эту тему

23Валя и Тула Харконнен на свежих кадрах «Дюны: Пророчества» 17«Дюна: Пророчество» показала свой первый постер 15«Дюна: Пророчество» нагнетает драму и эпичность

Тоже интересно

4У аниме-сериала «Моя геройская академия» будет ещё один сезон 13«Битлджус Битлджус» за первый день проката поставил персональный рекорд режиссёра Тима Бёртона 8Брэд Питт и Джордж Клуни получили очень приличные гонорары за экшен-комедию «Одинокие волки» 1Следующая глава манга-адаптации сериала «Мандалорец» станет последней 3«Легенда о Vox Machina» показала свежие кадры из продолжения

Далее на КГ

0
Не BBC единым: Netflix также разрабатывает сериал по «Гордости и предубеждению»
 1
Колин Фаррелл и Кристин Милиоти лютуют в свежем трейлере «Пингвина»
 0
Подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из превью IGN
 1
Два Паттинсона из семнадцати — фантастические обложки фильма «Микки 17»
 0
Готэм стал… волосатей: вышел первый выпуск комикса, где Бэтмен сражается с оборотнем
 2
Поклонники Джейн Остин ликуют: грядёт спин-офф «Гордости и предубеждения»
 6
Второй сезон «Колец власти» посмотрели 70 млн человек
 1
Image выпустит Finders//Keepers — комикс в стиле «"Индиана Джонс" наоборот»
 1
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 1
Звезда «Очень странных дел» сыграет в пятом сезоне «Пацанов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Дюк, Баронесса и другие персонажи занимаются делом на страницах первого выпуска комикса по «Броску кобры»
 
Сиквел «Джона Уика» от Чада Стахелски и Киану Ривза ушёл в разработку
 
Игры КГ играет: Игровой коллаж № 134
 
Кино Настоящий американский герой: Николас Кейдж сыграет легендарного создателя спортивной видеоигры
 
Игры Нуб Сайбот добавляет мрачности Mortal Kombat 1 в геймплейном трейлере
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 7–13 октября
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
2Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА – 601: По спирали
 
2Телеовощи – 568: Мой верный Штырь
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru