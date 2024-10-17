Зарождение ордена Бене Гессерит в эпичном трейлере сериала «Дюна: Пророчество»

Многосерийный приквел к дилогии «Дюна» Дени Вильнёва под названием «Дюна: Пророчество» уже готов поведать благодарным зрителям о зарождении тайного женского ордена Бене Гессерит, втихаря управляющего галактиками, пока мужчины заняты войной. Стриминговый сервис Max определился с датой премьеры, в честь чего выкатил первый полноценный трейлер. Смотрим, восторженно охаем, отмечаем в календаре 17 ноября — именно тогда выйдет первый эпизод.

В основу сериала лёг роман Брайана Герберта, сына Фрэнка Герберта, придумавшего мир «Дюны», и Кевина Джея Андерсона под названием «Орден сестёр Дюны». События разворачиваются за 10 тысяч лет до событий оригинального романа и экранизации Вильнёва. В центре сюжета находятся сёстры Харконнен, Валя и Тула, которые не желают смиряться с положением дел в политических кругах империи, и создают свой ответ Великим домам — тайный женский орден Бене Гессерит.

В сериале снялись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хюстон и другие. Режиссёрами выступили Анна Ферстер, Джон Камерон, Ричард Дж. Льюси. Всего в первом сезоне шесть эпизодов, первый из которых покажут 17 ноября.