Поклонники Джейн Остин ликуют: грядёт спин-офф «Гордости и предубеждения»

BBC возвращается во вселенную «Гордости и предубеждения» со спин-оффом о сестре Лиззи Беннет — Мэри. Сериал под названием «Другая сестра Беннет» основан на одноимённом романе и будет состоять из 10 серий.

В романе Мэри наконец проживает собственную историю любви, путешествуя из семейного провинциального дома в Лондон в поисках независимости, романтики и признания. В отличие от своих сестёр, Мэри не является типичной героиней драмы. Она неловкая, тревожная, к тому же ужасная певица. Её не замечает даже мать, поэтому героиня кажется обречённой до тех пор, пока не возьмёт дело в свои руки.

Адаптация оригинального романа Джейн Остин с Дженнифер Эль и Колином Фёртом в главных ролях вышла на BBC в 1995 году и мгновенно стала хитом. Успехом пользовалась и полнометражная экранизация «Гордости и предубеждения» 2005 года с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном.