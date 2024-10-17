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СЕРИАЛЫ
572

Второй сезон «Колец власти» посмотрели 70 млн человек

Источник: Amazon

Глава Amazon MGM Studios Дженнифер Салке сообщила о результатах второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» и рассказала о статусе третьего сезона.

На данный момент второй сезон посмотрели более 70 млн человек. А суммарно сериал смотрят и вовлечены в его обсуждение более 100 млн зрителей. Поэтому мы чувствуем себя очень хорошо.

Зрительская аудитория первого сезона составила около 150 млн человек, поэтому Салке надеется, что второй сезон в конечном итоге приблизится к этой цифре. Также она намекнула, что продление сериала на третий сезон не за горами.

Мы будем продолжать снимать сериал до тех пор, пока видим, что люди любят его и активно смотрят. Очевидно, что нам нужна большая аудитория. А она огромная, так что споров о продолжении нет.

Недавно появились сообщения о том, что сериал будет продлён на третий сезон, о чём будет объявлено в конце октября. Второй сезон «Колец власти» завершился 3 октября.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (3)

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