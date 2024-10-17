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Не BBC единым: Netflix также разрабатывает сериал по «Гордости и предубеждению»

Источник: Universal Studios

По информации Deadline, в разработке у Netflix находится адаптация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». По информации портала, кастинг сериала ещё не завершен.

Если проект всё же будет одобрен, он станет первой экранизацией романа Остин для Netflix после «Доводов рассудка» 2022 года с Дакотой Джонсон.

За прошедшие годы было снято множество экранизаций «Гордости и предубеждения», самыми успешными из которых стали фильм с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном в 2005 году и сериал BBC с Колином Фёртом и Дженнифер Эль за 10 лет до этого.

Ранее на этой неделе в BBC сообщили о старте съёмок сериала по роману «Другая сестра Беннет», который расскажет историю Мэри Беннет.

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