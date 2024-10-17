Колин Фаррелл и Кристин Милиоти лютуют в свежем трейлере «Пингвина»

«Пингвин», набирающий обороты с каждой новой серией, даже не думает останавливаться. Зрители покорены, критики оценили спин-офф «Бэтмена» на 94%, а Колин Фаррелл и Кристин Милиоти уже точно наиграли на все «Эмми», но и этого им мало. Впереди ещё половина сезона и, судя по свежему трейлеру, дальше будет только хуже. Хуже героям, но не зрителям, разумеется.

Надо сказать, остальные актёры на фоне ключевого дуэта выглядят достойно. Вместе с Фарреллом и Милиоти тут снимаются Рензи Фелиз, Тео Росси, Майкл Келли, Майкл Зеген, Скотт Коэн, Дирдри О’Коннелл, Клэнси Браун и Марк Стронг.

Шоураннер проекта Лорен Лефранк. Сериал завершится восьмым эпизодом 10 ноября, но мы в тайне надеемся на продолжение.