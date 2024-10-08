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СЕРИАЛЫ
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Превращение в «Пингвина» — Колин Фаррел и Майк Марино творят магию (видео)

Героев нужно знать в лицо. Включая тех героев, которые сами создают лица. Стриминговый сервис Max выпустил впечатляющий ролик о создании «Пингвина». В буквальном смысле этого слова — тут вам покажут, как за три часа непрерывного труда силами Майка Марино и его команды создаётся персонаж Оз Кобб.

Ну а оживляет харизматичного готэмского гангстера Колин Фаррелл, который по-прежнему под слоем мастерского грима и благодаря своему актёрскому таланту неузнаваем в образе.

В довесок — свежий постер мини-сериала:

Постеры сериала «Пингвин»
Теги
ВидеоПингвин
Комментарии (3)

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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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