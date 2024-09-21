«Пингвин» возвращает себе Готэм в свежем трейлере

Оз приложит все усилия, чтобы мамочка гордилась им. Показав первый эпизод криминальной драмы «Пингвин», стриминговый сервис Max выкатил свежий трейлер мини-сериала по вселенной DC.

Колин Фаррел и Кристин Милиоти в образах Оза Кобблпота и Софии Фальконе дерутся за власть в Готэме после убийства мафиозного лидера мегаполиса Кармайна Фальконе. События восьмисерийной гангстерской драмы разворачиваются в кармашке экранной вселенной DC Мэтта Ривза между событиями «Бэтмена» и «Бэтмена 2».