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«Пингвин» возвращает себе Готэм в свежем трейлере

Оз приложит все усилия, чтобы мамочка гордилась им. Показав первый эпизод криминальной драмы «Пингвин», стриминговый сервис Max выкатил свежий трейлер мини-сериала по вселенной DC.

Колин Фаррел и Кристин Милиоти в образах Оза Кобблпота и Софии Фальконе дерутся за власть в Готэме после убийства мафиозного лидера мегаполиса Кармайна Фальконе. События восьмисерийной гангстерской драмы разворачиваются в кармашке экранной вселенной DC Мэтта Ривза между событиями «Бэтмена» и «Бэтмена 2».

Теги
ВидеоПингвин
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Подкасты
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2Телеовощи – 566: Ублажающий отца
 
2Ноль кадров в секунду – 544: Сухие текстуры
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 637: Дипфейки для «Властелина колец», «Кукушка», триллер от Netflix, сборы «Битлджуса 2»
 
8ЕВА – 598: Эскалация в зад
 
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0Ноль кадров в секунду – 543: Вечные права
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 636: «Ловушка» М. Найта Шьямалана, «Виды доброты», «Максин XXX» и «Чужой: Завет»
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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