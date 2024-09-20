У Netflix вышел тизер нового анимационного сериала по игре Cyberpunk 2077, в котором не показали ничего интересного

Аниме Cyberpunk: Edgerunners не будет последним (и единственным) анимационным проектом по видеоигре Cyberpunk 2077. При продолжающемся сотрудничестве стримингового сервиса Netflix и компании CD Projekt RED выйдет новая анимационная история, действие которой развернётся в Найт-Сити. Подробностей о проекте пока нет. Больше информации о нём обещают скоро. Сопроводили недавний анонс специальным роликом на YouTube-канале Netflix, в котором, правда, не показали ничего интересного.

Сериал Cyberpunk: Edgerunners вышел на Netflix в сентябре 2022 года. В нём 10 эпизодов. Над аниме работали режиссёр Хироюки Имайщи и студия Trigger, ответственные за фильм «Промар».