«Преступление и наказание» — дата премьеры и трейлер нового прочтения романа Достоевского

У выходящего нынешней осенью на «Кинопоиске» сериала «Преступление и наказание» по одноимённому роману Фёдора Достоевского появились дата премьеры и трейлер. Премьера сериала намечена на 26 октября.

Режиссёром новой адаптации «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Современного Родиона Раскольникова в ней играет Иван Янковский, его сестру Дуню — Любовь Аксёнова, друга Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский. Роль Сони Мармеладовой исполняет Алёна Михайлова, а Марфы Петровны Свидригайловой — Юлия Снигирь. Следователя Порфирия Петровича играет Владимир Мишуков.

Из описания ролика: