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«Преступление и наказание» — дата премьеры и трейлер нового прочтения романа Достоевского

Источник: Кинопоиск

У выходящего нынешней осенью на «Кинопоиске» сериала «Преступление и наказание» по одноимённому роману Фёдора Достоевского появились дата премьеры и трейлер. Премьера сериала намечена на 26 октября.

Режиссёром новой адаптации «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Современного Родиона Раскольникова в ней играет Иван Янковский, его сестру Дуню — Любовь Аксёнова, друга Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский. Роль Сони Мармеладовой исполняет Алёна Михайлова, а Марфы Петровны Свидригайловой — Юлия Снигирь. Следователя Порфирия Петровича играет Владимир Мишуков.

Из описания ролика:

Классический сюжет произведения Фёдора Достоевского развивается в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников изнурён безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет план.

Цитата из пресс-релиза
 
Теги
ВидеоПреступление и наказание
Комментарии (1)

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