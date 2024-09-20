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Локи, Тор, Один и ни слова о Ниле Геймане в закадровом ролике второго сезона «Песочного человека»

Масштабное фэнтези от без пяти минут «отменённого» Нила Геймана показывает своё впечатляющее закулисье. Потоковый сервис Netflix опубликовал ролик о создании второго сезона «Песочного человека» с Toмом Cтappиджем в титульном роли. В ролике можно увидеть множество новых персонажей, которые наверняка знакомы поклонникам первоисточника.

У продолжения пока нет точной даты выхода, но уже известно, что премьера второго сезона состоится в следующем году.

Помимо автора литературного первоисточника, который вряд ли вернётся в проект в каком бы то ни было статусе, сериалом занимаются Дэвид C. Гoйep («Ocнoвaниe») и Aллaн Xeйнбepг («Чyдo-жeнщинa»).

Теги
ВидеоПесочный человек
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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