Локи, Тор, Один и ни слова о Ниле Геймане в закадровом ролике второго сезона «Песочного человека»

Масштабное фэнтези от без пяти минут «отменённого» Нила Геймана показывает своё впечатляющее закулисье. Потоковый сервис Netflix опубликовал ролик о создании второго сезона «Песочного человека» с Toмом Cтappиджем в титульном роли. В ролике можно увидеть множество новых персонажей, которые наверняка знакомы поклонникам первоисточника.

У продолжения пока нет точной даты выхода, но уже известно, что премьера второго сезона состоится в следующем году.

Помимо автора литературного первоисточника, который вряд ли вернётся в проект в каком бы то ни было статусе, сериалом занимаются Дэвид C. Гoйep («Ocнoвaниe») и Aллaн Xeйнбepг («Чyдo-жeнщинa»).