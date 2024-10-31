Александра Даддарио воюет с адским мужиком в трейлере второго сезона «Мэйфейрских ведьм»

Всё очень сложно в Новом Орлеане. Там ведьма Александра Дадарио пытается спасти семью от воплощения зла. Кабельный канал AMC выкатил трейлер второго сезона мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы». Премьера продолжения запланирована на 5 января.

Во втором сезоне многосерийной экранизации книжной серии за авторством Энн Райс обнаружившая в себе потомственный дар Роуэн (Даддарио) пытается защитить свою ведьмовскую семью от злобной сущности по имени Лешер (Джек Хьюстон).