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Александра Даддарио воюет с адским мужиком в трейлере второго сезона «Мэйфейрских ведьм»

Всё очень сложно в Новом Орлеане. Там ведьма Александра Дадарио пытается спасти семью от воплощения зла. Кабельный канал AMC выкатил трейлер второго сезона мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы». Премьера продолжения запланирована на 5 января.

Во втором сезоне многосерийной экранизации книжной серии за авторством Энн Райс обнаружившая в себе потомственный дар Роуэн (Даддарио) пытается защитить свою ведьмовскую семью от злобной сущности по имени Лешер (Джек Хьюстон).

Теги
ВидеоМэйфейрские ведьмы
Комментарии (4)

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Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Новости Все комиксы Рецензии
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