Лиза Кудроу и Рэй Романо в комедии о тайнах мира недвижимости «За красивым фасадом» (трейлер)

Netflix выпустил трейлер сериала «За красивым фасадом». Главные роли исполнили Рэй Романо («Ирландец», «Покажи мне луну») и звезда «Друзей» Лиза Кудроу. Режиссёром выступила Сильвер Три, а сценаристом — Лиз Фельдман, которые вместе работали над сериалом «Прощай навсегда».

В актёрский состав также вошли Дэнис Лири, Линда Карделлини, Эбби Джейкобсон, Поппи Лю, Тейона Паррис и Люк Уилсон.

Главные герои в исполнении Кудроу и Романо решают начать новую жизнь и выставляют на продажу свою роскошную виллу в испанском стиле 1920-х годов, расположенную в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса. На рынке недвижимости начинается ажиотаж, и сразу несколько семей спешат купить дом мечты. Но иногда ожидания отличаются от реальности, и шикарный особняк оказывается настоящим кошмаром, полным своих тайн и секретов.

Премьера «За красивым фасадом» состоится 12 декабря на Netflix.