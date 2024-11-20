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Хавьер Бардем снимется в сериале по роману, который уже экранизировал Мартин Скорсезе

Источник: Getty / Everett

Хавьер Бардем сыграет главную роль в сериале «Мыс страха», который выйдет на Apple TV+. Он же выступил продюсером вместе с Мартином Скорсезе и Стивеном Спилбергом. Шоураннером и сценаристом стал Ник Антоска, известный по работам над сериалами «Оборотень», «Ганнибал» и «Притворство».

«Мыс страха» основан на романе Джона Макдональда «Палачи», который был дважды экранизирован в 1961 и 1991 годах. Режиссёром второй экранизации стал как раз Мартин Скорсезе, а главную роль в ней исполнил Роберт Де Ниро.

Сериал будет состоять из десяти серий и расскажет о семье, которой начинает грозить опасность после выхода на свободу известного в прошлом убийцы. Дело в том, что отец семейства был его адвокатом, который скрыл некоторые детали следствия в ходе судебного процесса.

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