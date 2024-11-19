Роген, Скорсезе, Крэнстон, Терон, О'Хара и все-все-все в тизере комедийного сериала «Студия»

Стриминговый cервиc Apple TV выпустил первый тизер комедийного сериала «Студия». Создателями являются Сет Роген и Эван Голдберг, которые вместе работали над множеством проектов. Дуэт выступил в качестве продюсеров, режиссёров и сценаристов сериала.
«Студия» расскажет о судьбе голливудской киностудии, которая пытается выжить в суровой сфере, где искусству и бизнесу всё труднее уживаться друг с другом.
В тизере проекта мелькает целая россыпь голливудских звёзд. В небольшом ролике можно заметить Мартина Скорсезе, Брайана Крэнстона, Кэтрин О’Хару, Шарлиз Терон, Кэтрин Хан, Энтони Маки, Пола Дано и многих других.
Премьера «Студии» состоится на сервисе Apple TV+ 26 марта 2025 года.
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