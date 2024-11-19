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СЕРИАЛЫ
238

«Сорвиголова: Рождённый заново» продолжит историю сериала о Мэтте Мёрдоке на Netflix

Источник: Netflix

Уже много лет фанаты экранной вселенной Marvel ждут, как студия продолжит историю Сорвиголовы. Мэтт Мёрдок в исполнении Чарли Кокса уже появлялся в «Человеке-пауке: Нет пути домой» и сериале «Женщина-Халк». А в марте 2025 года на Disney+ стартует сериал «Сорвиголова: Рождённый заново».

Стало известно, что проект продолжит историю предыдущего сериала о персонаже «Сорвиголовы», который успешно выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы. Об этом рассказал сам Чарли Кокс.

Сначала мы обсуждали, как можем переосмыслить то, что уже показано на экранах. Нужно было понять, не стал ли Мэтт другим человеком. Но в итоге получилось скорее продолжение «Сорвиголовы» от Netflix. Многие события из той истории продолжаются. Сохраняются и отношения между персонажами, заложенные в предыдущих сезонах.

В первую очередь это касается отношений между Мэттом и его друзьями Фогги Нельсоном и Карен Пейдж. Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон вернутся к своим ролям в предстоящем проекте. Также в «Сорвиголове: Рождённом заново» появятся Меченый (Уилсон Бетел), Каратель (Джон Бернтал) и Кингпин (Винсент Д’Онофрио).

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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