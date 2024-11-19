Режиссёр «Бэтмена» объяснил, почему тот не появился в сериале «Пингвин»

Ни для кого не секрет, что сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом задумывался, как своеобразный мостик между событиями двух фильмов — «Бэтмена» 2022 года и его сиквела. События сериала стартуют буквально через несколько дней после концовки фильма и рассказывают в том числе о последствиях устроенного Загадочником теракта. Пользуясь суматохой в преступном мире, вызванной смертью криминального авторитета Кармайна Фальконе, его подручный Освальд Кобб по прозвищу Пингвин решает занять вакантное место босса всея мафии. Пока он шёл по головам и трупам к своей цели, зрителей интересовал один вопрос: «А где же Бэтмен?» Что ж, режиссёр Мэтт Ривз прояснил ситуацию с Тёмным рыцарем:

Это было время больших потрясений в городе, всё происходит буквально через неделю после. Большая часть города в отчаянии, поэтому полиция не успевает везде. Повсюду преступность. Это очень, очень опасное время. Бэтмен пытается справиться с последствиями всего произошедшего, в чём он в какой-то степени винит себя. Мэтт Ривз, адвокат дьявола Бэтмена

В общем, при таких раскладах видится два варианта: либо Бэтмен продолжил избивать мелкую гопоту и мародёров, либо сидел в своей пещере, обхватив голову руками, раскачивался в такт плаксивой музыке и бормотал под нос «Ё-моё, что ж я сделал-то?» Одно можно сказать наверняка: в «Бэтмене. Часть 2» готэмскому супергерою всё также будет некогда заняться криминальным воротилой — по словам Колина Фаррелла, его персонаж, хоть и появится в сиквеле, но у него будет лишь несколько сцен. Явно не тянет на главного злодея.

«Бэтмен. Часть 2» выйдет в октябре 2026 года.