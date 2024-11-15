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В сериале «Пингвин» использовались материалы из игры Gotham Knights

Источник: HBO Max

Вышедший в 2022 году экшен Gotham Knights от монреальского игрового подразделения Warner Bros., хоть и паразитировал на успехе Arkham-серии, в целом оказался мало кому нужен. Несмотря на то, что похождения бэтменовских выкормышей выстрелили лучше Suicide Squad: Kill the Justice League от британской студии Rocksteady (авторы трилогии Batman: Arkham), отзывы и продажи всё равно оставляли желать лучшего. Но всё же кое-что полезное эта игра сделала — созданные при её разработке материалы были использованы на съёмках сериала «Пингвин».

Специализирующая на специальных эффектах компания Pixomondo, получив заказ на создание цифровых задников города Готэма, обратилась к WB Games Montreal. Разработчики, создавшие виртуальный Готэм для Gotham Knights, от сотрудничества не отказались и предоставили доступ к рабочим материалам на базе движка Unreal Engine. Готовые наработки и знакомый движок значительно упростили задачу сотрудников Pixomondo при создании декораций для сериала, в частности улиц, заваленных мусором после теракта Загадочника.

Это то, чего мы раньше не делали. Это простой и очевидный пример того, как можно сократить расходы и время на создание вещей, которые уже существуют в мире.

генеральный директор Pixomondo Джонни Слоу

Старания специалистов по спецэффектам не прошли даром: сериал «Пингвин» получил высокие оценки зрителей и критиков. Хотя он не продлён на второй сезон, исполнитель главной роли Колин Фаррелл вернётся к роли криминального авторитета Освальда Кобба, в полнометражном "Бэтмене 2".

Компания Pixomondo на рынке визуальных эффектов уже 23 года и успела поучаствовать в создании таких проектов, как «Хранитель времени», «Игра престолов», «Пацаны» и другие. С 2022 года компания принадлежит конгломерату Sony.

Теги
Хранитель времениБэтмен. Часть 2ПингвинИгра престоловПацаныGotham KnightsSuicide Squad: Конец Лиги СправедливостиКолин Фаррелл
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Источник фотографий: Depositphotos

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