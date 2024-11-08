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Создатель «Пингвина» Мэтт Ривз рассказал о новых спин-оффах «Бэтмена»

Источник: HBO

Пока «Пингвин» продолжает покорять зрительские сердца и ставить новые рекорды просмотров, от его создателя Мэтта Ривза уже требуют продолжения. Уж слишком хорош получился Освальд Кобб от Колина Фаррелла. Но если второй сезон конкретно этого спин-оффа пока под очень большим вопросом — всё же он задумывался как мини-сериал, то другие спин-оффы «Бэтмена» точно будут.

Ривз рассказал, что активно обсуждает это со студией. По его задумке новые сериалы будут в духе «Пингвина» — каждый об отдельно взятом персонаже, но все об одном и том же Готэме.

Мы разговаривали об этом, и это очень здорово, потому что люди тепло приняли «Пингвина». HBO с самого начала меня очень поддерживал, и теперь моя фантазия воплощается в жизнь. Мы обсуждали возможность создания других сериалов. Я хотел убедиться, что мы не будем делать очередную историю становления. Мне показалась интересной идея посмотреть на этих персонажей под другим углом. Это история о городах и их дисфункция, о чём всегда и был «Бэтмен». Они все о том, что Готэм должен стать лучше.

История Оза — это история Оза, и она имеет собственную драматическую ценность. Идея состоит в том, чтобы сделать другие истории таким же образом.

«Пингвин» же завершится эпичной схваткой Оза и Софии Джиганте (Кристин Милиоти) уже сегодня, 8 ноября.

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Источник фотографий: Depositphotos

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