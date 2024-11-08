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СЕРИАЛЫ
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Джоан Роулинг не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру»

Источник: Gareth Davies / Getty Images

После обязательных предварительных ласк в духе «мы такие фанаты Джоан Роулинг» и обещаний глубоко погрузиться в творчество писательницы, создатели сериала по «Гарри Поттеру» выдали правду-матку — сама писательница в его создании участия принимать не будет. Действительно, зачем, когда там и так целая толпа фанатов собралась.

На данный момент нам не о чем говорить. У нас фантастический состав сценаристов, и они делают то, что им нужно.

Но вы, главное, не переживайте — руководство Warner Bros. Discovery держит в курсе её агента по всем важным вопросам:

Если мы собираемся выйти за рамки канона, мы должны убедиться, что нам всем нравится то, что мы делаем.

Продюсерскую должность у Роулинг, конечно, никто не отнимал, но пусть это не вводит вас в заблуждение.

Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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