Новоиспечённый сценарист сериала о Гарри Поттере признался, что не дочитал книги Джоан Роулинг

Один из объявленных сценаристов предстоящего сериала «Гарри Поттер» Энди Гринвальд заявил, что ему не нравится идея жёсткой адаптации книг Джоан Роулинг. К тому же признался, что даже не дочитал все книги до конца. Однако Гринвальд добавил, что такой подход детальной экранизации будет успешным.

Это очень богатые и длинные книги, особенно в конце серии. Люди их обожают, и сменяющие друг друга поколения вновь и вновь открывают их для себя. Фанаты покупают шоколадных лягушек, шляпы, сов и всё остальное. Вы можете монетизировать почти каждый аспект этой вселенной. Так что идея тщательной адаптации текста на экране имеет все шансы на успех.

Комментарии Гринвальда — ещё один тревожный сигнал для фанатов в преддверии предстоящего сериала после недавних новостей о кастинге на роль Гарри, Рона и Гермионы. Тем не менее Роулинг и руководители студии утверждают, что сериал будет аутентичным и сможет соответствовать оригинальным книгам.