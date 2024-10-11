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«Семнадцать мгновений весны» ждёт продолжение

Источник: Киностудия имени М. Горького

Ну вот, и сюда дотянулись. В работу ушла новая экранизация романов Юлиана Семёнова о Штирлице. Ошибки тут быть, к сожалению, не может. О том, что у «Семнадцати мгновений весны» появится продолжение, сообщила дочь писателя Ольга Семёнова.

Сценарной адаптацией цикла романов Семёнова «Экспансия» займётся Артём Чащихин-Тоидзе («Замаячный»). Новый сериал расскажет о работе легендарного советского разведчика Максима Исаева в Испании и Южной Америке во время начала холодной войны.

Ольга Семёнова утверждает, что отношение к литературному первоисточнику максимально уважительное:

Это очень бережное отношение к тексту, очень большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семёнова без любви нельзя.

Режиссёр и исполнитель главной роли пока не подобраны. Съёмки начнутся предположительно уже следующим летом.

Комментарии (5)

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