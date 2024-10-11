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Поттероманы в шоке: сценарий к сериалу о Гарри Поттере напишут какие-то ноунеймы

Источник: Warner Bros.

После взбесившего фанатов анонса о кастинге актёров на главные роли в предстоящем сериальном перезапуске истории о Гарри Поттере студия Warner Bros.продолжает шокировать новостями о проекте.

На сайте Гильдии сценаристов Америки появилась информация, что в команду сценаристов сериала вошли некие Лора Нил, Энди Гринвальд и Джозефин Гардинер.

Среди предыдущих работ Лоры Нил можно выделить лишь эпизоды третьего и четвёртого сезонов «Убивая Еву», а также серию четвёртого сезона «Полового воспитания». Энди Гринвальд был ведущим сценаристом первом сезона «Легиона» на канале FX.

Что касается Джозефины Гардинер, то, по всей видимости, она является родственницей шоураннера предстоящего сериала Франчески Гардинер, которая работала над «Наследниками» и «Убивая Еву». Предстоящий проект указан как единственная телевизионная заслуга Джозефины.

Ранее стало известно, что к команде создателей в качестве главного режиссёра присоединится Марк Майлод, снимавший эпизоды «Игры Престолов», «Бесстыдников», «Одних из нас» и тех же «Наследников».

Съёмки «Гарри Поттера» начнутся в Великобритании в апреле 2025 года, а его выход на каналах HBO и стриминговом сервисе Max ожидается в 2026 году.

Теги
Гарри Поттер
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