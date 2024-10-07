Голливуд проигрывает «токсичным» фанатам?

Издание Variety выпустило большой материал, живописующий преступления «токсичного» фандома против «пробудившегося» Голливуда. В очередной раз читатели смогут узнать о том, как зрители травят современных творцов, несущих в массы радужное и расово-разнообразное просветление.

Но интересно в статье вовсе не это, а то, что косвенно, однако довольно прозрачно намекает на неудовольствие студий от своих последних громких провалов, случились они из-за впихивания в нарратив современных трендов или просто по причине того, что творцы откровенно не справились. И с неудовольствием этим студии — владельцы крупных франчайзов вроде «Властелина колец», «Гарри Поттера» и «Звёздных войн» — собираются бороться.

Как бороться? По их мнению, очень даже разумно. Во-первых, курирующие проекты гиганты не будут ввязываться в дискуссии с недостойными. Вместо этого они будут поддерживать и подсвечивать положительный «сарафан» о своих фильмах и сериалах. А во-вторых, в довесок к обычным фокус-группам начнут собирать группы «суперфанатов».

Эти особые группы будут делиться со студиями своим ценным мнением по поводу рекламных материалов и содержания будущих громких релизов. Более того, такой подход уже практикуется, если судить по комментарию одного из студийных продюсеров:

Они («суперфанаты») с нами очень откровенны. Они напрямую могут сказать: «Если вы сделаете вот это, фанаты будут вам мстить». Если фильм при этом ещё не закончен и есть время для правок, мы их вносим.

Но судя по тому, что выходит из-под крыла студий до сих пор, к этим «суперфанатам» то ли не особенно прислушиваются, то ли прислушиваются, когда уже поздно что-либо исправлять. А может, практика такого фидбека просто пока не набрала силу.