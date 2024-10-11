Ромком о любви раввина и ведущей секс-подкаста получил продление на второй сезон

Среди бесконечных потоков телевизионного мусора, производимого стримингом Netflix, нет-нет да попадаются действительно стоящие проекты — главное, чтобы их случайно не прикрыли. В случае со свежим ромкомом «Никто этого не хочет» совпало всё — и показатели просмотров, и восторженные отзывы посмотревших, и сплочённая команда создателей и актёров, жаждущих продолжения.

Официальное продление на второй сезон получено, но с одним условием — шоураннеру Эрин Фостер теперь будут помогать Дженнифер Коннер и Брюс Эрик Каплан, создатели сериала «Девочки». Наталкивает на нехорошие мысли, учитывая туалетно-генитальную направленность юмора их совместного проекта. Видимо, членов в сериале и правда станет больше, и не только в подкасте главной героини.

Роли прямолинейной ведущей секс-подкаста и образцового раввина, чьи жизни неожиданно пересекаются, исполнили Кристен Белл и Адам Броди. Всё осложняет своеобразная еврейская семейка последнего во главе с матерью-диктатором и излишняя откровенность главной героини вкупе с её богатым неудачным опытом личной жизни.

В сериале также снялись Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон, Шерри Кола, Това Фелдшух, Пол Бен-Виктор, Стивен Тоболовски и Эмили Эрлук.