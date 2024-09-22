Новые сериалы недели: секс-подкастер Кристен Белл влюбляется в раввина Адама Броди

Процедуралы до сих пор востребованы, раз уж их штампуют. Сразу два представителя этого славного жанра выйдут на неделе — и оба осели в области медицины. На NBC стартуют «Блестящие умы» с Закари Куинто, а на ABC — «Доктор Одиссей» с Джошуа Джексоном. Канал Fox презентует детективную драму «Убийство в маленьком городке». Из этих стройных рядов слегка выбивается романтическая комедия «Никто этого не хочет» с Адамом Броди и Кристен Белл.
Понедельник, 23 сентября
драма
В ролях Закари Куинто, Тедди Сирс, Алекс Макниколл, Тамберла Перри, Эшли Латроп
Блестящий врач-невропатолог Оливер Вулф и команда его интернов исследуют человеческий разум, ежедневно сталкиваясь с профессиональными и личными вызовами.
Очередной медицинский процедурал.
боевик, детектив, драма
В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.
Вторник, 24 сентября
драма, детектив
В ролях Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Аарон Дуглас, Миа Лоу, Фиона Врум, Дакота Гуппи
Детектив Карл Альберг и его напарница Эдвина Йен расследуют несколько убийств в обычно тихом городке Саншайн-Кост.
Детектив об убийствах в сонном городке — наверняка с полным набором традиционных для этого жанра штампов.
Четверг, 26 сентября
драма
В ролях Джошуа Джексон, Дон Джонсон, Филиппа Су, Шон Тил
Макс — новый бортовой врач на роскошном круизном лайнере, где небольшая, но профессиональная команда врачей справляется с уникальными медицинскими ситуациями.
Ещё один медицинский процедурал, но с курортным привкусом. Главные герои во главе с персонажем Джошуа Джексона трудятся на круизном лайнере.
комедия
В ролях Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Лупе, Тимоти Симонс, Эрик Саттерберг, Танья Рэймонд
Создатель Эрин Фостер
Агностик и ведущая подкаста о сексе Джоанна встречает раввина Ноа, недавно расставшегося со своей возлюбленной. Герои влюбляются друг в друга, но выдержат ли их отношения проверку на прочность?
Адам Броди и Кристен Белл изображают влюблённым из разных миров — настолько разных, что никто не верит в то, что их отношения жизнеспособны. А главные герои вроде как намерены доказать всем, включая себя самих, что их любовь имеет право на жизнь.
Воскресенье, 29 сентября
драма, триллер
В ролях Норман Ридус, Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи, Aдaм Haгaитиc, Гилберт Гленн Браун
Создатель Дэвид Зэбел
Дэрил Диксон приходит в себя на чужих берегах по другую сторону Атлантики. Главный герой пытается сложить вместе разрозненные воспоминания, чтобы сообразить, что с ним случилось. Как он очутился на чужбине? И как ему теперь вернуться домой?https://www.youtube.com/watch?v=Mna7VYTSzAQ
мультфильм, комедия
В ролях Ричард Айоади, Ханна Уэддингхэм, Мэтт Берри, Пэм Мёрфи, Дункан Трасселл, Пиа Шах
Создатель Дэн Хармон
Легендарная Древняя Греция. Испорченная семейка людей, богов, людей и монстров пытается без кровопролитных междоусобиц управлять одним из первых городов в мире.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: