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СЕРИАЛЫ
406

Новые сериалы недели: секс-подкастер Кристен Белл влюбляется в раввина Адама Броди

Источник: ABC

Процедуралы до сих пор востребованы, раз уж их штампуют. Сразу два представителя этого славного жанра выйдут на неделе — и оба осели в области медицины. На NBC стартуют «Блестящие умы» с Закари Куинто, а на ABC — «Доктор Одиссей» с Джошуа Джексоном. Канал Fox презентует детективную драму «Убийство в маленьком городке». Из этих стройных рядов слегка выбивается романтическая комедия «Никто этого не хочет» с Адамом Броди и Кристен Белл.

Понедельник, 23 сентября

 
Премьера+
NBC
Блестящие умы Brilliant Minds

драма

В ролях Закари Куинто, Тедди Сирс, Алекс Макниколл, Тамберла Перри, Эшли Латроп

Блестящий врач-невропатолог Оливер Вулф и команда его интернов исследуют человеческий разум, ежедневно сталкиваясь с профессиональными и личными вызовами.

Очередной медицинский процедурал.

 
Сезон5
FOX
911: Одинокая звезда 9-1-1: Lone Star

боевик, детектив, драма

В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар

События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.

Видео

Вторник, 24 сентября

 
Премьера+
FOX
Убийство в маленьком городке Murder in a Small Town

драма, детектив

В ролях Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Аарон Дуглас, Миа Лоу, Фиона Врум, Дакота Гуппи

Детектив Карл Альберг и его напарница Эдвина Йен расследуют несколько убийств в обычно тихом городке Саншайн-Кост.

Детектив об убийствах в сонном городке — наверняка с полным набором традиционных для этого жанра штампов.

Четверг, 26 сентября

 
Премьера+
ABC (US)
Доктор Одиссей Doctor Odyssey

драма

В ролях Джошуа Джексон, Дон Джонсон, Филиппа Су, Шон Тил

Макс — новый бортовой врач на роскошном круизном лайнере, где небольшая, но профессиональная команда врачей справляется с уникальными медицинскими ситуациями.

Ещё один медицинский процедурал, но с курортным привкусом. Главные герои во главе с персонажем Джошуа Джексона трудятся на круизном лайнере.

 
Премьера+
Netflix
Никто этого не хочет Nobody Wants This

комедия

В ролях Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Лупе, Тимоти Симонс, Эрик Саттерберг, Танья Рэймонд

Создатель Эрин Фостер

Агностик и ведущая подкаста о сексе Джоанна встречает раввина Ноа, недавно расставшегося со своей возлюбленной. Герои влюбляются друг в друга, но выдержат ли их отношения проверку на прочность?

Адам Броди и Кристен Белл изображают влюблённым из разных миров — настолько разных, что никто не верит в то, что их отношения жизнеспособны. А главные герои вроде как намерены доказать всем, включая себя самих, что их любовь имеет право на жизнь.

Воскресенье, 29 сентября

 
Сезон2
AMC
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон The Walking Dead: Daryl Dixon

драма, триллер

В ролях Норман Ридус, Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи, Aдaм Haгaитиc, Гилберт Гленн Браун

Создатель Дэвид Зэбел

Дэрил Диксон приходит в себя на чужих берегах по другую сторону Атлантики. Главный герой пытается сложить вместе разрозненные воспоминания, чтобы сообразить, что с ним случилось. Как он очутился на чужбине? И как ему теперь вернуться домой?https://www.youtube.com/watch?v=Mna7VYTSzAQ

Видео

 
Сезон2
FOX
Крапополис Krapopolis

мультфильм, комедия

В ролях Ричард Айоади, Ханна Уэддингхэм, Мэтт Берри, Пэм Мёрфи, Дункан Трасселл, Пиа Шах

Создатель Дэн Хармон

Легендарная Древняя Греция. Испорченная семейка людей, богов, людей и монстров пытается без кровопролитных междоусобиц управлять одним из первых городов в мире.

Видео

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Комментарии (1)

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