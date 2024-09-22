Новые сериалы недели: секс-подкастер Кристен Белл влюбляется в раввина Адама Броди

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Netflix

Агностик и ведущая подкаста о сексе Джоанна встречает раввина Ноа, недавно расставшегося со своей возлюбленной. Герои влюбляются друг в друга, но выдержат ли их отношения проверку на прочность?

Адам Броди и Кристен Белл изображают влюблённым из разных миров — настолько разных, что никто не верит в то, что их отношения жизнеспособны. А главные герои вроде как намерены доказать всем, включая себя самих, что их любовь имеет право на жизнь.