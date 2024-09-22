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Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 сентября

Источник: Max
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6Лазер-шоу «Три дебила» – 637: Дипфейки для «Властелина колец», «Кукушка», триллер от Netflix, сборы «Битлджуса 2»
 
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