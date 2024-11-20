 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneP41TcEmza

   
Рецензия и отзывы на фильм «Субстанция» Вместе до конца: анонс нового трейлера «Венома 3: Последнего танца» «Цитадель: Диана» братьев Руссо демонстрирует боевые навыки героини (трейлер) Суровый Вин Дизель лазает по Фурии на съёмках «Риддика 4» (фото) «Дюна: Пророчество» — свежий трейлер событий первого сезона
• • •
 
СЕРИАЛЫ
777

«Чужой: Земля» Ноя Хоули анонсирует скорые роды

Матушка Земля на сносях. Об этом безрадостном событии нам сообщает свежий тизер фантастического хоррора «Чужой: Земля» Ноя Хоули («Фарго», «Легион»), опубликованный кабельным каналом FX. Праздновать тут особенно нечего — своим появлением младенец ставит под угрозу существование всего местного населения.

Кошмарные роды запланированы на лето 2025 года.

В 2120 году главная героиня сюжета в компании военных обнаруживает потерпевший крушение на нашей планете космический корабль. На борту жёстко приземлившегося судна, который прибыл к нам из глубин космоса, окажется крайне агрессивно настроенный к человекам ксеноморф.

И постер:

Постеры сериала «Чужой: Земля»
Теги
ВидеоЧужой: Земля
Комментарии

Ещё на эту тему

12«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой второй тизер 29«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой первый тизер 17Сериал «Чужой» Ноя Хоули получил официальное название

Тоже интересно

21Спецагент «УничтоЖанна» и Прилучный с золотыми пистолетами в трейлере кринж-комедии 10В «Истории игрушек 5» армия Базз Лайтеров вырвется на свободу (фото) 0Росомаха столкнётся с правительственной организацией из родной Канады 7Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг показала свежие кадры 3Unreal Engine 5.5 облегчает создание реалистичного освещения с функцией Megalights

Далее на КГ

0
«Анна Ширли» — анонс новой аниме-экранизации «Анны из Зелёных Крыш»
 0
Стала известна дата выхода третьего сезона «Шершней» (тизер)
 0
Антология «Звёздные войны: Видения» получит продолжение в 2025 году
 6
Oбъявлeны нoминaнты The Game Awards 2024
 6
Скромные успехи Alan Wake 2 и грандиозные планы на будущее у Remedy
 0
Анонсировано дополнение Dungeons 4 — Not Another Multiverse
 8
Донни Йен отоваривает всех справедливостью в тизере экшена «Прокурор»
 2
С Дженной Ортегой и Гленом Пауэллом сыграет сексуально просвещённая актриса
 8
«Гладиатор 2» уже заработал $ 100 млн и готовится освоить $ 200 млн на следующих выходных
 5
Сборы аниме «Ходячий замок» в российском прокате превысили 20 млн рублей
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры «Сюжетный» трейлер экшена Slitterhead от авторов Silent Hill
 
«Красота» от Сарика Андреасяна — готовится сериал о модельном бизнесе 90-х
 
Легенда жива: знаменитый журнал Heavy Metal по-настоящему вернётся в мир комиксов
 
Игры Lollipop Chainsaw RePOP — геймплей Switch-версии
 
Кино «Трансформеры: Начало» в финальном трейлере называет себя лучшим фильмом всей серии
 
Игры Геймплей и детали постапокалиптического экшена Hell is Us
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
1Телеовощи – 575: Медовуха из мёда
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 646: «Граф Монте-Кристо», бразильский Comic Con, «Беляковы в отпуске», «Моя старая задница»
 
5ЕВА – 607: Китайский Disney
 
8Телеовощи – 574: Первый контакт отменяется
 
4Ноль кадров в секунду – 552: Семья в космосе
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 645: «Джокер: Безумие на двоих», «Веном 3», «Ужасающий», анонс «Джуманджи 3», бухтящий Тарантино
 
6ЕВА – 606: Что делать с миллионами
 
0Телеовощи – 573: Развитие в правильном направлении
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru