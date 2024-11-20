«Чужой: Земля» Ноя Хоули анонсирует скорые роды

Матушка Земля на сносях. Об этом
безрадостном событии нам сообщает свежий тизер фантастического хоррора «Чужой: Земля» Ноя Хоули («Фарго», «Легион»), опубликованный кабельным каналом FX. Праздновать тут особенно нечего — своим появлением младенец ставит под угрозу существование всего местного населения.
Кошмарные роды запланированы на лето 2025 года.
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В 2120 году главная героиня сюжета в компании военных обнаруживает потерпевший крушение на нашей планете космический корабль. На борту жёстко приземлившегося судна, который прибыл к нам из глубин космоса, окажется крайне агрессивно настроенный к человекам ксеноморф.
И постер:
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