«Чужой: Земля» Ноя Хоули анонсирует скорые роды

Матушка Земля на сносях. Об этом без радостном событии нам сообщает свежий тизер фантастического хоррора «Чужой: Земля» Ноя Хоули («Фарго», «Легион»), опубликованный кабельным каналом FX. Праздновать тут особенно нечего — своим появлением младенец ставит под угрозу существование всего местного населения.

Кошмарные роды запланированы на лето 2025 года.

В 2120 году главная героиня сюжета в компании военных обнаруживает потерпевший крушение на нашей планете космический корабль. На борту жёстко приземлившегося судна, который прибыл к нам из глубин космоса, окажется крайне агрессивно настроенный к человекам ксеноморф.

И постер: