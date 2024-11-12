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«Чужой: Земля» Ноя Хоули показал свой второй тизер

Ксеноморфы снова напоминают о себе. В сети появился свежий тизер фантастического триллера «Чужой: Земля», который отправит зрителей в 2092 год, где развернутся основные события сериала Ноя Хоули («Легион», «Фарго»).

Премьера многосерийного приквела основной киносерии состоится в следующем году.

В центре сюжета окажется девушка, которая в компании военных обнаруживает потерпевший крушение на нашей планете космический корабль. Ну а на борту судна, прибывшего из глубин космоса, окажется очень недружелюбная форма жизни, с которой нас некогда познакомил зачинатель франчайза Ридли Скотт.

Теги
ВидеоЧужой: Земля
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