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Тизер «Андора» анонсирует важную перемену

Впереди у Кассиана Андора важная трансформация — ему придётся отвыкать от старого образа мышления и перестраиваться на новую волну. Иначе не дожить до важнейшей миссииф всей его жизни. В сети появился короткий тизер второго сезона драматического экшена «Андор» по вселенной «Звёздных войн». Ролик крайне посредственного качества, но пока довольствуемся тем, что есть.

Повстанческий боевик о крепнущих силах Сопротивления с Диего Луной в заглавной роли вернётся на цифровую платформу Disney+ со свежими эпизодами 22 апреля.

Теги
ВидеоАндор
Комментарии (2)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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