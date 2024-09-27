«Аколит» оказался чуть ли не самым дорогим сериалом по «Звёздным войнам»

Любимый сериал прогрессивной общественности и бесчисленного множества YouTube-блогеров, инклюзивный по самое не балуйся «Аколит», снова очутился в новостных сводках, хотя технически уже больше месяца как мёртв.

Ресурс That Park Place обнаружил, что в налоговых документах, поданных британским отделением Walt Disney Company, бюджет «Аколита» составляет более 172 млн фунтов стерлингов, что в переводе на американскую валюту звучит ещё внушительнее — $ 231 млн. И это по состоянию на 24 сентября 2023 года, когда постпродакшн был ещё в самом разгаре. Очень вероятно, что с того момента стоимость мегапроекта ещё немного увеличилась.

Создатель и шоураннер сериала ранее Лесли Хэдланд утверждала, что бюджет «Аколита» составляет 180 миллионов. Правда, не уточняла, о какой валюте речь, и все СМИ как-то автоматически решили, что речь о долларах. Не исключено, что Лесли имела в виду именно фунты стерлингов, и в таком случае цена банкета вырастает до астрономических $ 240 млн. Дороже «Диснею» обошёлся лишь 12-серийный «Андор» — тот стоил $ 250 млн. Но по стоимости одного эпизода «Аколит» всё равно далеко впереди — $ 30 млн против $ 21 млн. Про качество речи даже не идёт — и «Андор», и куда более дешёвый «Мандалорец» играют совсем в другой лиге.

Увы, забрасывание «Аколита» деньгами, бесконечные выпады в сторону недовольных фанатов «Звёздных войн» и прочие, без сомнения, гениальные поступки «Диснея» и авторов сериала не произвели на публику должного впечатления. Как известно, стартовал «Аколит» хорошо, но финал отличился просто катастрофически низким количеством просмотров — хуже, чем у любого другого сериала по «Звёздным войнам».

Не получилось у «Аколита» проставить все галочки и в повесточном бинго. Издание Forbes возмущённо сообщает, что из 695 людей, работавших над сериалом, женщины составляют всего 30%. Более того — благодаря гнусным сексистам из «Диснея» (во главе, видимо, с Кэтлин Кеннеди и самой Лесли Хэдланд) прекрасный пол получал за час в среднем на 19,4% меньше, чем не прекрасный.

И понимайте это как хотите.