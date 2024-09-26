По вселенной «Головоломки» в декабре выйдет сериал

Студия Pixar показала тизер сериала по миру «Головоломки», который получил название «Студия сновидений». Проект стартует на стриминге Disney+ 11 декабря.

Летом «Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом в истории. Вышедший спустя 9 лет после оригинала сиквел собрал в прокате $ 1,7 млрд. После такого успеха студия Pixar объявила, что можно ожидать новые проекты в этой серии.

Сериал расскажет о персонажах, отвечающих за создание снов главной героини «Головоломки» Райли. События будут происходить между двумя фильмами и позволят заглянуть в сознание девочки до того, как её жизнь изменилась в сиквеле.

Также опубликовано краткое описание сериала. Ключевая эмоция Радость объясняет: есть воспоминания, которые нуждаются в дополнительной обработке. Перед тем как стать снами, они отправляются в специальный отдел. Часть сознания Райли, отвечающая за это превращение, функционирует как киностудия. Эта концепция кратко рассмотрена в двух мультфильмах, но сериал позволит глубже погрузиться в процесс создания снов в мире франчайза.