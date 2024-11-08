Первый взгляд на «Андора» во втором сезоне (фото)

У Диего Луны новый прикид. На полях начинающегося в Бразилии Comic Con заметили стенд, посвящённый второму сезону шпионского триллера «Андор» по вселенной «Звёздных войн».

Помимо обновлённого костюма главного героя изображение, конечно, никакой информационной нагрузки не несёт, зато напоминает поклонникам культовой вселенной, что отличный сериал в ближайшем будущем вернётся с новыми сериями.

Заключительная телеглава смертельно опасных приключений Кассиана Андора перед его судьбоносной встречей с Джин Эрсо выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в следующем году. Даты точнее пока не завезли.