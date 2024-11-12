«Гарри Поттер» нашёл своего Дамблдора

Когда речь заходит о сериале по «Гарри Поттеру», мы сразу готовимся к худшему, но оно пока не наступило. По информации Variety, создатели определились с первым членом актёрского состава и выбрали на роль Альбуса Дамблдора оскароносного Марка Райлэнса («Суд над чикагской семёркой», «Шпионский мост»).

Об этом рассказали сразу несколько источников, близких к проекту. Официальные переговоры ещё не стартовали, но Warner Bros. Television уже связалась с актёром, чтобы сверить графики и убедиться в его заинтересованности.

Шоураннером сериала назначена Франческа Гардинер («Тёмные начала»), а режиссёром — опытный Марк Майлод («Наследники», «Игра престолов»). Состав сценаристов же доверия совсем не внушает — тут у нас Лора Нил («Убивая Еву»), Энди Гринвальд («Терновый куст») и некая Джозефин Гардинер.

Чуть раньше создатели заявили, что Джоан Роулинг к проекту никакого отношения не имеет, но сама она так явно не считает и информацию эту опровергла. Видимо, отношения с писательницей афишировать по-прежнему нельзя.