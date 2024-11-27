Сара Мишель Геллар и голос Майкла С. Холла пытаются продать приквел «Декстера» в первом трейлере

Стриминг Pаramount+ поделился первым трейлером сериала «Декстер: Первородный грех».

Насколько важно рассказать историю становления некогда любимого маньяка Декстера Моргана? Создатели этого шоу считают, что зрителю необходимо увидеть, как приёмный отец протагониста прививал сыночку правильные принципы серийного убийцы, который был бы полезен обществу. То есть разделывать на кусочки только преступников, у которых получилось не попасться на крючок правосудия.

Главные роли исполнили Кристиан Слэйтер, Сара Мишель Геллар и голос Майкла С. Холла.

Основной аттракцион трейлера — посмотреть на знакомых и помолодевших персонажей: