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У сериала-приквела «Декстера» есть новый тизер и дата премьеры

YouTube-канал Dexter on Paramount+ with Showtime опубликовал новый тизер сериала «Декстер: Первородный грех» (Dexter: Original Sin). Одновременно с тем стало известно, что показ сериала на канале Showtime начнётся 13 декабря. Также он будет выходить на стриминговом сервисе Paramount+.

Новый телевизионный проект станет третьим о персонаже книг Джеффри Линдсея после сериалов «Декстер» и «Декстер: Новая кровь». В них главную роль играл Майкл Си Холл. Новый сериал будет приквелом с Патриком Гибсоном в главной роли. Приёмного отца Декстера играет Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвует: он озвучивает внутренний голос главного героя.

События приквела развернутся в 1991 году. В нём покажут, как молодой Декстер учится управлять своей внутренней тьмой под руководством приёмного отца Гарри. В то же время он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.

До премьеры сериала месяцы, но уже известно, что он не будет последним проектом про Декстера. Летом 2025 года состоится премьера сиквела под названием «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection). Майкл Си Холл снова в главной роли.

Ранее выходил тизер приквела, отсылающий к опенингу первого сериала.

 
Теги
ВидеоДекстер
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Источник фотографий: Depositphotos

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