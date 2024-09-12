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Женщина бросает вызов богам в трейлере кровавого фэнтези Зака Снайдера «Сумерки богов»

Она не боится никаких богов. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер многосерийного анимационного фэнтези «Сумерки богов» от Зака Снайдера. Премьера первого сезона эпического экшена по мотивам скандинавской мифологии состоится 19 сентября.

Главная героиня саги — дочь гигантов Сигрид, которая поклялась отомстить богу грома Тору за гибель семьи и вступает в войну с могущественными обитателями Асгарда. На свою сторону в числе прочих союзников воительница привлекает великого лукавца Локи.

Персонажей озвучили Джoн Hoyбл (Oдин), Пaтepcoн Джoзeф (Лoки), Kopи Cтoлл (Xpaфнкeль), Джeйми Чoн (Xeль), Джeйми Kлeйтoн (вёльвa), Kpиcтфp Xивью (Aнвapи), Лopeн Koэн (Ингe), Пeтep Cтopмape (Ульфp), Пилy Acбeк (Top), Paxyл Koли (Эгиль), Cтюapт Mapтин (Лeйф) и Cильвия Xyкc (Cигpид).

Теги
ВидеоСумерки богов
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